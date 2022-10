XETRA-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (20.10.2022/ac/a/d)



Die Deutsche Börse AG habe ihre Prognose angehoben. Man profitiere von der Volatilität, aber auch von dem Handel mit Energiederivaten. Zudem würden auch die Zinsen der Deutsche Börse AG in die Karten spielen. Was den Kurs anbetreffe, sei wichtig, dass die Aktie die 200-Tage-Linie verteidigt habe. Aus technischer Sicht müsse sie aus dem Seitwärtskanal raus. Dann hätte sie Luft bis in den Bereich von 195 bis 200 Euro. Da liegen auch die Kursziele der Analysten für die Deutsche Börse AG-Aktie auf Sicht der nächsten zwölf Monate, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.10.2022)