unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

169,50 EUR +1,56% (25.07.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

167,75 EUR +0,60% (25.07.2023, 17:305)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (26.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Die Deutsche Börse AG habe wegen des zyklischen Rückenwinds im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und werde abermals optimistischer. Mit steigenden Erlösen und operativen Ergebnissen zeige das Frankfurter Unternehmen Zuversicht. Insgesamt kämen die Ergebnisse gut an. Im nachbörslichen Handel habe die Aktie zulegen können.Wichtig sei jetzt, dass die Deutsche Börse AG-Aktie die Hürde an der 200-Tage-Linie bei aktuell 168,30 Euro nachhaltig überwinde. Dann sei eine Fortsetzung der Erholungsbewegung bis an den massiven Widerstandsbereich um 175 Euro möglich. Darüber liege das mittel- bis langfristige Ziel bei 220 Euro. Investierte sollten dabeibleiben, Neueinsteiger den Bruch des GD200 abwarten, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)