Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

193,80 EUR +0,62% (29.02.2024, 13:41)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

193,25 EUR +0,36% (29.02.2024, 13:27)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (29.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nahezu unbemerkt setze die Deutsche Börse AG im Windschatten der Rekordjagd von DAX und Co ebenfalls zur Kursrally an. Kein Wunder, denn von der fetten Fete an den Aktienmärkten profitiere naturgemäß auch der Börsenbetreiber. Doch auch sonst gebe es gute Gründe für die Rekordjagd der Deutschen Börse AG.Die Deutsche Börse AG stehe für Stabilität und Kontinuität. Das gelte sowohl für den Kurs wie auch für die Dividende. Plus 17 Prozent in einem Jahr, plus 41 Prozent in drei Jahren, plus 75 Prozent in fünf Jahren und seit der Erstnotierung im Februar 2001 hätten sich Anleger über Kursgewinne von 979 Prozent freuen dürfen. Am gestrigen Mittwoch habe die Aktie die starke Performance mit einem neuen Rekordhoch von 193,80 Euro untermauert.Doch nicht nur die Kurse, sondern auch die Dividenden würden nur eine Richtung kennen: Nach oben. Nach dem Börsengang im Jahr 2001 habe die Deutsche Börse AG eine Dividende von 0,15 Euro gezahlt. Nur ein einziges Mal habe die Ausschüttung seither gesenkt werden müssen. Seit 2016 habe der Börsenbetreiber die Ausschüttung in jedem Jahr erhöht. Für das abgelaufene Geschäftsjahr solle die Dividende erneut um 20 Cent auf 3,80 Euro je Aktie steigen.Kontinuierliches Wachstum, hohe Margen und attraktive Dividenden - die Aktie der Deutschen Börse AG sei ein Sinnbild für viele vermeintliche Langweiler-Aktien. Mit dem Sprung über das Januar-Hoch von 190,65 Euro sei nun auch charttechnisch der Weg wieder frei für eine Fortsetzung des Höhenflugs. Damit könnte nun wieder neue Dynamik hereinkommen. Bis zum Kursziel von 220 Euro ist weiter reichlich Luft vorhanden, so Michael Herrmann von "Der Aktionär" zur Deutsche Börse AG-Aktie. (Analyse vom 29.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: