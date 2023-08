XETRA-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

165,95 EUR -0,87% (17.08.2023, 12:38)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (17.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG: Prognoseanhebung sorgt für wenig Bewegung - AktienanalyseGestiegene Zinsen und ein lebhafter Handel mit Stromderivaten haben der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) im zweiten Quartal kräftige Zuwächse beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe."Maßgeblich getrieben durch ein starkes Nettozinsergebnis aus dem Bankgeschäft" seien die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20 Prozent auf 1,2 Mrd. Euro geklettert, wie der Konzern mitgeteilt habe. Noch kräftiger habe das Konzernergebnis angezogen: Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe um 25 Prozent auf 733 Mio. Euro zugelegt. Beides habe die von der Deutschen Börse erhobenen Analystenerwartungen deutlich übertroffen."Aufgrund der sehr guten Entwicklung im ersten Halbjahr 2023 und des Ausblicks auf den weiteren Jahresverlauf rechnen wir damit, unsere Prognose für 2023 zu übertreffen", habe der Konzern mitgeteilt. Genauere Zahlen habe er nicht genannt. Bei den Nettoerlösen hätten ursprünglich 4,5 bis 4,7 Mrd. Euro im Plan gestanden, beim operativen Ergebnis 2,6 bis 2,8 Mrd. Euro. Die neuen Ziele würden noch nicht den erwarteten zusätzlichen Beitrag durch die geplante Übernahme des dänischen Finanzsoftware-Spezialisten Simcorp im vierten Quartal berücksichtigen, habe es weiter geheißen.An der Börse habe die Prognoseanhebung für wenig Bewegung gesorgt. Bereits bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal habe das Management mitgeteilt, das obere Ende der Zielbereiche anzupeilen oder sie - bei anhaltendem Rückenwind - zu übertreffen. Auch der geplante Zukauf von Simcorp, mit dem der Konzern sein Datane-Analytik-Geschäft stärken wolle, stoße bei Anlegern und Aktionären nicht gerade auf große Gegenliebe. Mit rund 3,9 Mrd. Euro greife die Börse tief in die Tasche und nehme eine hohe Bewertung von Simcorp in Kauf, habe etwa Deka-Vertreter Andreas Thomae bei der Hauptversammlung des Konzerns gesagt. "Ob sich das auszahlt, bleibt abzuwarten." Der übergeordnete Seitwärtstrend, in dem sich die Aktie seit gut einem Jahr befinde, setze sich damit fort. (Ausgabe 32/2023)Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:165,90 EUR -0,69% (17.08.2023, 12:49)