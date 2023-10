Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (18.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF).Die Deutsche Börse habe nach weiter gut laufenden Geschäften und der Simcorp-Übernahme abermals die Prognose für 2023 erhöht. Bei den Nettoerlösen peile das Unternehmen einen Anstieg um circa 15 Prozent auf rund fünf Milliarden Euro an. Die Aktie habe nachbörslich mit einem Kurssprung von 2,6 Prozent reagiert.Bisher habe Unternehmenschef Theodor Weimer ein Plus von mindestens acht Prozent auf mehr als 4,7 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das Ziel für den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei von mehr als 2,8 Milliarden Euro auf rund 2,9 Milliarden Euro erhöht worden. Gelinge dem Unternehmen das, wären es knapp 15 Prozent mehr als 2022.Grund für die deutliche Anhebung des Erlösziels seien der Beitrag des dänischen Softwareanbieters Simcorp, dessen Übernahme vor Kurzem abgeschlossen worden sei, starkes strukturelles Wachstum und höhere Zinseinnahmen. Die Latte für den Gewinn sei dagegen nicht so stark erhöht worden, da in der aktualisierten Prognose Kosten für die Übernahme und Sonderbelastungen zur Hebung von Synergypotenzial enthalten sei.Die Prognose für den Erlös liege im Rahmen der bisherigen Durchschnittsschätzung der von Bloomberg erfassten Experten. Beim Gewinnziel liege die Deutsche Börse im Rahmen der Erwartungen. Allerdings hätten noch nicht alle Analysten die Folgen der Simcorp-Übernahme in ihren Schätzungen berücksichtigt."Der Aktionär" rät weiterhin zum Kauf, so Michael Diertl. (Analyse vom 18.10.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link