Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

166,45 EUR +0,57% (19.10.2022, 20:57)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

163,30 EUR -0,88% (19.10.2022, 17:35)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (19.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während viele Unternehmen unter dem aktuellen Umfeld leiden würden, gebe es natürlich auch Gewinner. Dazu zähle der Marktbetreiber Deutsche Börse. Dank eines günstigen Marktumfeldes habe der Konzern seine Prognose erneut nach oben geschraubt. Vor allem steigende Handelsvolumen mit Finanzderivaten und Gasprodukten hätten dem DAX-Konzern im abgelaufenen dritten Quartal satte Erträge beschert.Auf Jahressicht sollten die Nettoerlöse nun auf über 4,1 Milliarden Euro steigen, wie die Deutsche Börse am Mittwoch in Frankfurt mitgeteilt habe. Zuvor seien "deutlich" über 3,8 Milliarden Euro das Ziel gewesen. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wolle der Konzern mehr als 2,3 Milliarden Euro einfahren. Zuvor habe er "deutlich" über 2,2 Milliarden Euro angepeilt.Der Marktplatzbetreiber habe seine Jahresziele bereits in den vorherigen Quartalsberichten nach oben gesetzt. Im Wesentlichen fuße die neue Zuversicht auf dem erwarteten zyklischen Rückenwind, wie es in der Mitteilung heiße. Gleichzeitig seien allerdings auch die Kosten gestiegen, weil Währungseffekte, Inflation und steigende Vergütungen ins Kontor schlügen.Wie bereits zuvor habe die Deutsche Börse im abgelaufenen dritten Quartal vom anziehenden Handel am Derivate- und Energiemarkt profitiert. So seien die Nettoerlöse zum entsprechenden Vorjahreswert um 30 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro gestiegen. Der Anstieg liege leicht über den Erwartungen der Analysten, sei aber zum Großteil auf zyklische Effekte zurückzuführen. Aus eigener Kraft habe die Deutsche Börse ein Wachstum von acht Prozent geschafft.Von den Konzernerlösen seien 642 Millionen Euro als operatives Ergebnis hängengeblieben, ein Wachstum von 29 Prozent. Analysten hätten lediglich mit 590 Millionen Euro gerechnet. Ausgebremst worden sei das Ergebnis von den gestiegenen operativen Kosten, die insbesondere auf einen höheren Personalaufwand zurückgehen würden. Auf die Aktionäre der Deutschen Börse entfalle unter dem Strich ein Gewinn von 373 Millionen Euro und damit knapp ein Viertel mehr als im Vorjahr. Insgesamt sei der Deutschen Börse ein sehr starkes Quartal quer durch alle Geschäftsbereiche gelungen, so Analyst Enrico Bolzoni von J.P. Morgan. Der Markt dürfte die Neuigkeiten ihm zufolge positiv aufnehmen.Im laufenden Jahr habe der Kurs bisher rund 10 Prozent zulegen können, der DAX habe hingegen 20 Prozent verloren. Die Aktie sei eine laufende Empfehlung und genau das richtige um von der aktuellen Marktsituation zu profitieren.Investierte bleiben dabei und beachten den Stopp bei 130,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.10.2022)Mit Material von dpa-AFX