Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (09.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Die hohe Volatilität an den Finanzmärkten im vergangenen Jahr habe der Deutschen Börse AG ein historisches Rekordergebnis beschert. Der Marktplatzbetreiber sehe zudem Potenzial für einen weiteren Gewinnsprung - aus eigener Kraft und mit einem neuen Partner. Die Aktie zähle am Donnerstag zu den Top-Gewinnern im DAX."Wir sind weiter zuversichtlich, weil wir alle Weichen dafür gestellt haben, dass sich unser starkes strukturelles Wachstum fortsetzt", habe Deutsche Börse AG-Chef Theodor Weimer am Donnerstag bei der Bilanz-Pressekonferenz gesagt. Um die Digitalisierung des Unternehmens und der Märkte voranzutreiben, gehe der DAX-Konzern eine auf zehn Jahre angelegte Partnerschaft mit Google ein.Die Deutsche Börse AG sei beim digitalen Wandel der Kapitalmärkte Gestalter und Treiber zugleich, habe Weimer gesagt. "Diesen Anspruch erfüllt auch unsere neue Partnerschaft mit Google Cloud." Zurzeit befänden sich bereits 35 Prozent der Informationstechnologie (IT) in der so genannten Cloud, also über das Internet bereitgestellte Technikressourcen wie zum Beispiel Rechenleistungen, Speicherplatz oder Software. Perspektivisch solle der Anteil auf 70 Prozent steigen.Trotz der erwarteten Abschwächung der Konjunktur rechne der Vorstand auch für 2023 mit Wachstum. "Die Kernsäule unserer Strategie wird dabei nach wie vor strukturelles Wachstum sein, ergänzt um Übernahmen, wo strategisch und finanziell sinnvoll", habe Weimer gesagt. Konkret rechne der Vorstand damit, dass die Erträge 2023 auf 4,5 Milliarden bis 4,7 Milliarden Euro klettern würden. Das wäre ein Anstieg von bis zu acht Prozent und damit deutlich weniger als zuletzt. Dies sei aber angesichts des rasanten Wachstums im vergangenen Jahr keine Überraschung.Die Zahlen der Deutschen Börse AG seien top und auch der Ausblick sei - gerade vor dem konjunkturellen Hintergrund - positiv. Aus Sicht des AKTIONÄR sei der DAX-Wert daher nach wie vor ein Kauf. Investierte Anleger bleiben weiterhin an Bord, so Carsten Kaletta. Das Kursziel des AKTIONÄR laute 200,00 Euro. (Analyse vom 09.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link