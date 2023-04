Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:



186,50 EUR +0,19% (26.04.2023, 21:00)



183,15 EUR -1,69% (26.04.2023, 17:35)



DE0005810055



581005



DB1



DBOEF



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (26.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nächster Rekord! Die Deutsche Börse AG habe gerade ihre Quartalsmitteilung veröffentlicht - und könne dabei einmal mehr auf deutliches Wachstum verweisen. Aber das sei noch nicht alles. Auch der Ausblick sei durchaus vielversprechend. Bestenfalls sei dieses Jahr sogar noch mehr drin, wie das DAX-Unternehmen selber andeute."Der Aktionär" habe die Deutsche Börse AG erst vor wenigen Tagen in seiner Reihe "Aktien, die immer steigen" vorgestellt. Eine laufende Empfehlung sei der Wert schon seit mehreren Jahren. Die heutige Meldung unterstreiche, warum das so sei. Die Nettoerlöse seien im ersten Quartal um 16 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro gestiegen. Das EBITDA habe um zwölf Prozent auf 772 Millionen Euro zugelegt.Es laufe also. Außerdem teile die Deutsche Börse AG gleich noch mit: "Aufgrund der Entwicklungen im ersten Quartal 2023 und des Ausblicks auf den weiteren Jahresverlauf rechnen wir aktuell damit, dass wir für 2023 am oberen Ende unserer Prognose liegen werden oder diese bei unverändert hohem zyklischen Rückenwind sogar leicht übertreffen könnten."Nach Xetra-Handelsschluss sei der Kurs der Aktie leicht gestiegen. Der Chart sehe weiterhin recht stark aus, auch wenn zumindest ein Teil der positiven Entwicklung bereits eingepreist sein dürfte.Die jüngsten Ergebnisse seien einmal mehr überzeugend. Zudem zähle die Deutsche Börse AG zu den wenigen Unternehmen, die dieser Tage einen klar optimistischen Ausblick wagen und ein mögliches Übertreffen der Jahresprognose explizit erwähnen würden. Einer der Vorteile des Unternehmens: Wenn an den Börsen mal etwas Panik aufkomme, profitiere die Deutsche Börse direkt vom steigenden Handelsvolumen. Und wenn alles steige, entwickele sich oftmals auch der Kurs der Deutschen Börse AG solide.Die Aktie hat also ihren Charme und bleibt natürlich auf der "Aktionär"-Empfehlungsliste, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Deutsche Börse AG. (Analyse vom 26.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link