Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (08.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) ein Kauf.Reger Handel an den Finanzmärkten, höhere Zinsen und Übernahmen hätten die Deutsche Börse auf Rekordkurs gehalten. Der Marktplatzbetreiber habe im vergangenen Jahr so viel wie noch nie verdient. Unter dem Strich habe der Gewinn um fast ein Viertel auf knapp 1,5 Milliarden Euro angezogen, wie das im DAX notierte Unternehmen am Mittwochabend in Frankfurt mitgeteilt habe. Der Gewinnanstieg gehe auf deutlich bessere Geschäfte in allen Bereichen zurück.Bei den Erträgen habe die Deutsche Börse einen Anstieg um 24 Prozent auf 4,34 Milliarden Euro verzeichnet. Die Dividende je Aktie solle um 13 Prozent auf 3,60 Euro je Aktie erhöht werden. Erträge und Gewinn seien damit etwas besser ausgefallen, als Experten erwartet hätten. Die Dividendenerhöhung sei dagegen etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Mit dem 2022er Ergebnis habe die Deutsche Börse ihre ursprünglich für dieses Jahr angepeilten Mittelfristziele bereits erreicht. Im laufenden Jahr peile Deutsche Börse-Chef Theodor Weimer weitere Zuwächse an, die im Rahmen der Analystenerwartungen lägen."Der Aktionär" hält an seiner Einschätzung fest: Die Aktie der Deutschen Börse bleibt ein Kauf, so Thorsten Küfner. Investierte sollten dabei bleiben und den Stopp bei 130,00 Euro beachten. (Analyse vom 08.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: