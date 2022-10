Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (14.10.2022/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Bridgewater Associates, LP hebt Netto-Leerverkaufsposition in Deutsche Börse AG-Aktien etwas an:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Bridgewater Associates, LP erhöhen ihr Engagement in den Aktien der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF).Die Finanzprofis des Hedgefonds Bridgewater Associates, LP mit Sitz in Westport, Connecticut, USA, haben am 13.10.2022 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,58% auf 0,61% der Deutsche Börse AG-Aktien ausgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Deutsche Börse AG-Aktien:0,61% Bridgewater Associates, LP (13.10.2022)Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: