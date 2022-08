XETRA-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

172,80 EUR +0,91% (25.08.2022, 12:26)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (25.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Die geopolitischen Spannungen und die hohe Inflation würden vielen Aktien weiterhin zusetzen. Die Deutsche Börse AG dagegen profitiere von den Turbulenzen am Gesamtmarkt. Die zunehmenden Handelsaktivitäten und steigende Zinsen würden dafür sorgen, dass es operativ gut laufe und auch das Chartbild spreche nun wieder klar für den DAX-Titel.Aktuell notiere die Deutsche Börse AG-Aktie an einem wichtigen Widerstand. Nachdem das 2020er-Hoch, das kurz nach Ausbruch der Corona-Krise erreicht worden sei, überwunden worden sei, bleibe nun lediglich noch das Rekordhoch von Anfang August als Hürde. Angesichts der Prognoseanhebung im Rahmen der Quartalszahlen und dem guten Sentiment für den Börsenbetreiber dürfte das Kaufsignal dabei nur eine Frage der Zeit sein, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.08.2022)Das vollständige Interview mit Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:172,75 EUR +1,17% (25.08.2022, 12:41)