Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (27.10.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG: Dritte Prognoseanhebung - AktienanalyseDie Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) hat zum dritten Mal in diesem Jahr ihre Prognose angehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen erwarte für 2023 nunmehr einen Anstieg der Nettoerlöse um circa 15 Prozent auf rund fünf Mrd. Euro. Bisher sei ein Plus von mindestens acht Prozent auf mehr als 4,7 Mrd. Euro in Aussicht gestellt worden. "Treiber hierfür sind neben dem Erlösbeitrag von Simcorp starkes strukturelles Wachstum und zyklischer Rückenwind durch höhere Zinsen", habe der Frankfurter Börsenbetreiber erklärt. Das Ziel für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei von mehr als 2,8 auf rund 2,9 Mrd. Euro aufgestockt worden. Das wären knapp 15 Prozent mehr als 2022.An der Börse habe die Prognoseanhebung keine großen Wellen geschlagen. Der Konzern habe bereits im Juli angekündigt, die ursprünglichen Ziele zu übertreffen. Auch Analysten hätten unaufgeregt reagiert. Die vom Börsenbetreiber aktualisierten Unternehmensziele hätten sich in den Markterwartungen bereits widergespiegelt, habe etwa Enrico Bolzoni von der US-Bank JPMorgan geschrieben. Bei den Zahlen zum dritten Quartal habe es ebenfalls keine großen Überraschungen gegeben. Die Erlöse seien um neun Prozent auf 1,19 Mrd. Euro geklettert. Das EBITDA habe um sieben Prozent auf 685 Mio. Euro zugelegt - ohne Sondereffekte hätte ein Plus von 13 Prozent zu Buche gestanden. Unter dem Strich habe der Konzern 400 Mio. Euro und damit rund sieben Prozent mehr als vor einem Jahr verdient.Die Blicke richten sich daher nun auf den Kapitalmarkttag am 7. November, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Den Analysten der DZ BANK zufolge dürfte die Börse Argumente aufzeigen, warum die teure und deshalb vielfach kritisierte Übernahme von Simcorp gerechtfertigt sei. Dabei könnten Wachstumschancen und Synergien im Fokus stehen, habe es geheißen. (Ausgabe 42/2023)