XETRA-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

162,05 EUR -0,77% (20.10.2022, 09:09)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (20.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Der Wachstumskurs der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) scheint sich weiter fortzusetzen und mit den gestern vorgelegten Quartalszahlen hebt man auch die Prognose noch einmal an, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Eine Entwicklung, die die Anleger hoffentlich überzeuge, denn diese hätten zuletzt einige Bedenken gehabt. So entpuppe sich der Preisbereich um 175,90 EUR seit Anfang August als schwerer Widerstand, während man auf der anderen Seite den Support ab 165 EUR in den vergangenen Tagen kaum habe halten können.AusblickAus charttechnischer Sicht könne die Aktie der Deutschen Börse AG derzeit mit einer relativen Stärke aufwarten. In diesem Umfeld wäre es kurzfristig wichtig, kein neues Tief unterhalb von 159,50 EUR mehr zuzulassen. Mit einem solchen könnte aus der aktuellen Konsolidierung eine Korrektur zurück in Richtung 155 und sogar 150 EUR werden. Umso wichtiger seien die gestrigen Zahlen gewesen, die nachbörslich bis auf 166 EUR gekauft worden seien. Halte sich diese Stärke, könnten die Bullen doch noch einmal einen Anlauf auf 173-175,90 EUR wagen, wo man auf die derzeit größte Herausforderung treffe. (Analyse vom 20.10.2022)Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:160,80 EUR -3,45% (20.10.2022, 09:24)