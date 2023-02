Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (23.02.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG: Börsenbetreiber mit Rekordgewinn - AktienanalyseReger Handel an den Finanzmärkten, die Kapriolen beim Gaspreis, Zukäufe und die Zinswende haben der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Unter dem habe der Marktplatzbetreiber knapp 1,5 Mrd. Euro an und damit fast ein Viertel mehr als im Vorjahr verdient. Die Erträge seien um 24 Prozent auf rund 4,34 Mrd. Euro geklettert. "Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir nicht nur unsere Prognose klar übertroffen, sondern auch die Ziele unserer Wachstumsstrategie Compass 2023 ein Jahr früher erreicht", habe Konzernchef Theodor Weimer resümiert. "Wir sind weiter kräftig strukturell gewachsen. Und der erhöhte Absicherungsbedarf unserer Kunden sowie steigende Zinsen haben zu deutlichem zyklischen Rückenwind geführt."Auch 2023 wolle der Konzern trotz der erwarteten Konjunkturabschwächung wachsen. "Wir sind weiter zuversichtlich, weil wir alle Weichen dafür gestellt haben, dass sich unser starkes strukturelles Wachstum fortsetzt", so Weimer. Konkret erwarte das Management bei den Erträgen einen Anstieg auf 4,5 bis 4,7 Mrd. Euro. Das wäre ein Plus von bis zu acht Prozent und damit deutlich weniger als zuletzt, was für Analysten angesichts des rasanten Wachstums in den vergangenen Jahren allerdings wenig überraschend gekommen sei. Auch der in Aussicht gestellte EBITDA-Anstieg auf 2,6 und 2,8 Mrd. Euro (Vorjahr: 2,5 Mrd. Euro) habe im Rahmen der Erwartungen gelegen.Die Reaktionen auf die Zahlen und den Ausblick seien daher tendenziell positiv ausgefallen. Einige Analysten wie Ben Bathurs von der kanadischen Bank RBC seien allerdings der Meinung, dass das Wachstumspotenzial und der Geschäftsmix des Börsenbetreibers inzwischen bereits angemessen im Kurs berücksichtigt seien. Eine Einschätzung, die offenbar auch viele Anleger teilen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: