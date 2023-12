Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

185,35 EUR -0,27% (28.12.2023, 11:28)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

185,45 EUR +0,11% (28.12.2023, 11:20)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (28.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Die Deutsche Börse AG werde ab dem 2. Januar das im November angekündigte Aktienrückkaufprogramm starten. An der Börse sollten dann in einem Zeitraum bis längstens 3. Mai 2024 bis zu 14 Mio. eigene Aktien zurückgekauft werden. Das Volumen belaufe sich auf bis zu 300 Mio. Euro. Damit starte zum Jahreswechsel das erste Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens seit sechs Jahren. Das Programm habe der Frankfurter Marktbetreiber Anfang November im Zusammenhang mit der Vorstellung der neuen Strategie "Horizon 2026" angekündigt.Künftig wolle die Deutsche Börse AG 30 bis 40% des den Anteilseignern zuzurechnenden Jahresüberschusses als Dividende ausschütten. Bislang sei die Zielmarke eine Quote von 40 bis 60% gewesen. Da der Vorstand jedoch mit steigenden Gewinnen rechne, plane er mit einer steigenden Dividende pro Aktie. Zudem könnten Anteilseigner von weiteren Aktienrückkäufen profitieren, habe die Deutsche Börse AG im November mitgeteilt: "Insofern überschüssige Liquidität vorhanden ist, beabsichtigt das Unternehmen die Dividende durch Aktienrückkäufe zu ergänzen."Die Aktie der Deutschen Börse AG habe sich in den vergangenen Wochen extrem stark entwickelt. Seit dem Tief Mitte Oktober bei 152,60 Euro habe das Papier mittlerweile 22% zulegen können. Damit notiere die Aktie nur noch ganz knapp unter ihrem Anfang Mai bei 186,35 Euro markierten Allzeithoch. "Der Aktionär" AG habe die Aktie der Deutschen Börse AG im Mai 2020 bei 148,39 Euro zum Kauf empfohlen. Anleger sollten die Gewinne weiter mit einem Stopp bei 145,00 Euro laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: