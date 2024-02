XETRA-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (08.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Der Börsenbetreiber habe nach Xetra-Handelsschluss seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr vorgelegt. Die Deutsche Börse AG habe dabei so viel wie noch nie verdient. Auch der Handel mit Gas- und Stromprodukten habe dazu beigetragen. Nun solle die Dividende um 20 Cent auf 3,80 Euro je Aktie erhöht werden. Die Deutsche Börse AG-Aktie dürfte bald neue Rekordhöhen anpeilen.Das Papier habe vor etwa zwei Wochen bei 190,65 Euro ein neues Allzeithoch markiert und halte sich auf dem hohen Niveau. "Der Aktionär" habe ein Kursziel von 220 Euro ausgegeben. Anleger sollten ihre Gewinne weiter mit einem Stopp bei 145 Euro laufen lassen, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:187,45 EUR +0,21% (08.02.2021, 22:26)