9,547 EUR +1,39% (13.07.2023, 13:48)



9,561 EUR +1,25% (13.07.2023, 13:34)



10,49 USD +0,58% (12.07.2023, 22:00)



DE0005140008



514000



DBK



DB



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche-Bank-Aktie hänge derzeit in einem Seitwärtstrend fest. Zuletzt hätten pessimistische Analystenstimmen dem Papier - trotz eines insgesamt guten Gesamtmarkts - das Leben schwer gemacht. Derweil wolle sich der Bankenprimus in einem wichtigen Segment neu aufstellen.Konkret solle das deutsche und internationale Privatkundengeschäft bei der größten deutschen Privatbank zusammengelegt werden. Der neue Privatkunden-Chef Claudio de Sanctis wolle seine Sparte zukünftig zentraler steuern als bisher, berichte das "Handelsblatt" am Donnerstag. Dabei solle es laut einer internen Mitteilung, die der Zeitung vorliege, nur noch ein globales Führungsteam geben. Bislang seien es drei gewesen.Und: Die Bank wolle zukünftig stärker zwischen normalen und wohlhabenden Kunden unterscheiden. Im Wealth Management und im Private Banking bündele man zukünftig die reiche Klientel, die einen erhöhten Beratungsbedarf hätten. Unter Personal Banking wolle die Deutsche Bank das sogenannte Massengeschäft abwickeln.Mit der Warburg Research habe sich zudem auch ein Analystenhaus nach den - wie erwähnt - jüngsten Negativ-Stimmen mit einer optimistischen Einschätzung zu Wort gemeldet. Die Experten hätten ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 17 Euro bekräftigt. Demnach hätte die Aktie noch mehr als 70 Prozent Aufwärtspotenzial. Die Bank sei auf einem guten Weg, 2023 die Mitte der selbst gesteckten Ertragszielspanne zu erreichen, habe Analyst Andreas Pläsier in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht geschrieben. Die Kosten dürften unterdessen im zweiten Quartal deutlich gestiegen sein.Kurzum: Investierte bleiben dabei, Neueinsteiger warten besser den Ausbruch beziehungsweise die Q2-Zahlen am 26. Juli ab, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link