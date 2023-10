Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (31.10.2023/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank will fast die Hälfte der Postbank-Filialen schließen - AktiennewsDas größte deutsche Geldhaus will bei seiner Marke Postbank zahlreiche Niederlassungen zusperren, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe der neue Privatkundenvorstand in einem Interview angekündigt. Hintergrund sei die Digitalisierung. Seit einem IT-Umzug sei die Postbank von Problemen gebeutelt.Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) wolle bis Mitte 2026 rund die Hälfte der Postbank-Filialen dichtmachen. Dies habe der neue Privatkundenvorstand des größten deutschen Geldhauses, Claudio de Sanctis, in einem Interview mit der Wirtschaftszeitung "Financial Times" gesagt. Demnach solle die Filialzahl der Marke Postbank von derzeit 550 auf 300 fallen. Auch die Zahl der Deutsche-Bank-Zweigstellen solle beschnitten werden, habe de Sanctis gesagt, ohne hierzu jedoch genauere Zahlen zu nennen.Mit den Filialschließungen reagiere das Institut auf eine Änderung des Kundenverhaltens, habe ein Banksprecher der Nachrichtenagentur "Reuters" gesagt. Die Kunden würden zunehmend digitale Zugangswege für ihre Finanzen bevorzugen. Die Postbank solle daher mittelfristig in ein "Mobile First"-Geldhaus umgebaut werden. Allerdings fahre die Deutsche Bank konzernweit auch einen Sparkurs.Die Deutsche Bank habe die Postbank 2008 übernommen, ringe jedoch seither mit der Integration des Instituts. So seien jüngst die Postbank-Kunden auf das IT-System der Deutschen Bank übertragen worden. Doch der Umzug sei augenscheinlich mit gravierenden Mängeln verlaufen. Die Beschwerden von Kunden über unzugängliche Konten und nicht ausgeführte Transaktionen würden sich häufen, der Kundenservice sei überlastet. Die Finanzaufsicht Bafin habe deswegen einen Sonderbeauftragten in die Deutsche Bank geschickt.