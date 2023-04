Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) wolle laut Bloomberg ihre Erträge im Private Banking und Wealth Management (WM) in Asien in den nächsten fünf Jahren verdoppeln.



Unternehmen, die Lebensmittel liefern würden, würden sich heute relativ gut entwickeln, da Just Eat Takeaway.com (ISIN: NL0012015705, WKN: A2ASAC, Ticker-Symbol: T5W, Euronext Amsterdam-Symbol: TKWY) seine Prognosen für den Betriebsgewinn angehoben habe.



Ähnlich verhalte es sich heute mit den Aktien von Fluggesellschaften und Fluglinien. Gestern habe United Airlines (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Ticker-Symbol: UAL1, NASDAQ-Ticker-Symbol: UAL) Quartalsergebnisse gemeldet, die über den Erwartungen gelegen hätten, und habe vor allem für das zweite Quartal 2023 höhere Gewinne prognostiziert. Die Aktien der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) würden derzeit 0,75% an Wert gewinnen.



Die Allianz Group (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) wolle ihre Beteiligung an dem Fintech-Unternehmen N26 verkaufen, das sich in letzter Zeit schwer getan habe, heiße es in dem Bericht. Der Versicherer suche nach Käufern für seinen Anteil von rund fünf Prozent und strebe einen Erlös von mehr als 150 Millionen Dollar (137 Millionen Euro) an, habe die "Financial Times" (FT) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Die Allianz-Aktie lege derzeit um fast ein Prozent zu. (19.04.2023/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die heutige Sitzung an den europäischen Märkten war von einer relativen Abschwächung der Anlegerstimmung geprägt, da die Investoren einmal mehr durch die Möglichkeit einer Fortsetzung des Zinserhöhungszyklus der großen Zentralbanken verunsichert wurden, so die Experten von XTB.Heute sei die Stimmung in diesem Zusammenhang durch negative Inflationsdaten aus dem Vereinigten Königreich getrübt worden. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) werde derzeit mit einem Minus von fast 0,3% gehandelt und habe den Bereich der gestrigen Eröffnungsstände getestet. Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich stets auf die von den Unternehmen in Europa und den USA vorgelegten Ergebnisse.Nachrichten: