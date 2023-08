Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktionäre sollten endlich wieder am Erfolg der Deutschen Bank beteiligt werden. Das sei jedenfalls der Plan des Managements, nachdem die Sanierung Ende 2022 erfolgreich abgeschlossen worden sei. Für üppige Ausschüttungen dürfe aber nichts dazwischen kommen im laufenden Geschäftsbetrieb.8 Milliarden Euro wolle die Deutsche Bank in den Geschäftsjahren 2021 bis 2025 an ihre Aktionäre zurückgeben über Dividenden und Aktienrückkäufe. Stand jetzt seien es rund 1,7 Milliarden Euro. Zwar sei Anfang August ein Programm zum Rückkauf eigener Anteile in Höhe von 450 Millionen Euro gestartet worden, das verblase aber neben den Summen, die die europäische Konkurrenz einsetze.Die niederländische ING ( ISIN NL0011821202 WKN A2ANV3 ) setze beispielsweise im zweiten Halbjahr 1,5 Milliarden Euro für Rückkäufe ein. Bei Barclays ( ISIN GB0031348658 WKN 850403 ) dürften es 1,8 Milliarden Euro sein und bei der BNP Paribas aus Frankreich sogar rund 2,5 Milliarden Euro. Da diese Geldhäuser schon länger die größeren Sanierungen abgeschlossen hätten, sei die Profitabilität höher als bei der Deutschen Bank.Auch bei den Dividendenrenditen sehe es besser aus im europäischen Ausland. Das liege meist nicht an den niedrigeren Aktienkursen, sondern an den höheren Ausschüttungen. Die BNP Paribas habe beispielsweise eine aktuelle Rendite von 7,7 Prozent, die schwedische Nordea Bank bringe es auf 8 Prozent. Im zweiten Quartal habe weltweit die Hälfte des Wachstums bei der Dividende aus der Bankenbranche gestammt.Die Aktie könne derzeit weiter Boden gut machen, der Kurs stehe am Widerstand bei 10,30 Euro. Das nächste größere Ziel wäre der seit Anfang 2022 bestehende Abwärtstrend bei rund 11 Euro.Investierte bleiben dabei, alle anderen warten weiter ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link