11,11 EUR -0,05% (27.11.2023, 11:17)



11,104 EUR +0,02% (27.11.2023, 11:02)



12,15 USD +0,50% (24.11.2023, 19:00)



DE0005140008



514000



DBK



DB



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die vergangene Woche habe die Aktie der Deutschen Bank am Freitag fast unverändert beendet. Damit sei die jüngste Aufwärtsbewegung jedoch ins Stocken geraten. Das Potenzial sei dennoch unverändert hoch, worauf zuletzt auch die Analysten von RBC hingewiesen hätten.Die kanadische Bank habe die Einstufung für die Aktie der Deutschen Bank mit einem Kursziel von 15 Euro auf "outperform" belassen. Europäische Banken würden weiterhin mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt, dem breiteren europäischen Aktienmarkt und den US-Konkurrenten gehandelt, habe Analystin Anke Reingen in einer aktuellen Studie geschrieben. Für eine Neubewertung des Sektors sei aber eine konjunkturelle Aufhellung erforderlich. Sie favorisiere weiterhin Werte mit besonderen Stärken und relativ großem Bewertungspotenzial und habe diesbezüglich BBVA, die Deutsche Bank, Lloyds und die UBS erwähnt.Damit liege Reingen mit ihrem Kursziel über dem Schnitt aller anderen Experten, die auf Sicht von zwölf Monaten 13,12 Euro erwarten würden. Zuletzt sei der Mittelwert leicht gesunken. Insgesamt sei das Stimmungsbild der Analysten nach wie vor positiv für die Aktien: Jeweils zwölf Experten würden derzeit neu einsteigen oder zumindest dabeibleiben. Nur zwei von den 26 Analysten würden nun zum Verkauf raten.Kurzfristig zähle es nun allerdings für die Deutsche Bank-Aktie, denn der kurzfristige Aufwärtstrend bei 11,10 Euro sei mit dem Schlusskurs vom Freitag erreicht. Das Volumen sei aber mit 3,59 Millionen gehandelten Stück stark unterdurchschnittlich im Vergleich zu den anderthalb Wochen davor gewesen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link