Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einer langen Seitwärtsphase komme Bewegung in die Aktie der Deutschen Bank. Nach mehreren Kaufsignalen innerhalb weniger Tage stehe das wichtigste kurz bevor. Im Anschluss könnte der DAX-Wert sehr schnell weiter steigen und endlich eine Kurslücke schließen. Das Jahreshoch sei dann auch nicht mehr weit.Am Mittwoch und Donnerstag habe sich die Deutsche Bank zwei Handelstage über der wichtigen 200-Tage-Linie halten können. Kurz zuvor habe die Aktie bereits den GD50 zurückerobert sowie im MACD ein Kaufsignal generiert und den Grundstein für steigende Kurse gelegt.Jetzt komme es darauf an, das Zwischenhoch von Juli dieses Jahres bei 10,705 Euro zu überwinden. Gelinge dies, wäre nur die Gap-Kante von März dieses Jahres bei 10,94 Euro noch relevant. Wahrscheinlicher sei ein Gap-Close bei 11,47 Euro. Werde auch diese Hürde gemeistert, warte das Jahreshoch bei 12,36 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: