10,128 EUR -0,37% (11.10.2023, 10:32)



10,162 EUR -0,57% (11.10.2023, 10:18)



10,78 USD +2,18% (10.10.2023, 22:00)



DE0005140008



514000



DBK



DB



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im freundlichen Gesamtmarkt habe die Aktie der Deutschen Bank gestern einen Sprung nach oben machen können. Damit komme ein wichtiger Widerstand erneut in Reichweite. Eine Schwäche habe die gestrige Entwicklung allerdings gehabt, im frühen Handel würden die Papiere heute wieder etwas nachgeben.Mit einem Plus von 2,8 Prozent sei die Aktie der Deutschen Bank gestern aus dem Handel gegangen. Damit habe sich die Notierung von der 50-Tage-Linie bei 10,00 Euro klar absetzen können. Diese sei im gestrigen Intraday-Handel überwunden worden. Fast wäre dabei auch ein wichtigerer, gleitender Durchschnitt gefallen: Die 200-Tage-Linie bei 10,25 Euro. Kurz sei der Kurs an diese Marke herangegelangt, dann aber wieder zurückgefallen.Nach dem ersten Schock über die Eskalation im Nahen Osten am Montag habe am gestrigen Dienstag der erste Versuch einer Erholung am Gesamtmarkt eingesetzt. Davon hätten auch Finanzwerte wie die Deutsche Bank profitiert. Ebenfalls Rückenwind sei dabei für die Aktie von einer neuen Analystenempfehlung gekommen.Das Analysehaus Warburg Research habe das Kursziel für die Aktie Deutsche Bank vor den Quartalszahlen am 25. Oktober von 17,00 Euro auf 17,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Das Geldhaus dürfte eine solide operative Entwicklung ausweisen, habe Analyst Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Der Experte habe seine Ertrags- und Gewinnprognosen für die Jahre 2023 bis 2025 leicht nach oben geschraubt.Die Aktie habe gestern die 200-Tage-Linie nicht überwinden können. Dass es zu keinem Ausbruch gekommen sei und die Papiere heute wieder etwas nachgeben würden, dürfte auch am Volumen liegen: Gestern seien 8,17 Millionen Deutsche Bank-Aktien gehandelt worden, das sei aber weniger gewesen als der Durchschnitt der letzten zehn Tage von 9,40 Millionen.Aus charttechnischer Sicht mache die Notierung weitere Fortschritte. Fundamental würden die Quartalszahlen Ende Oktober für Bewegung sorgen. Bereits diesen Freitag würden zudem die US-Konkurrenten mit Zahlen aufwarten, was ebenfalls für Impulse sorgen dürfte. Wer noch nicht investiert sei, warte aber auf jeden Fall einen nachhaltigen Ausbruch über die 200-Tage-Linie ab. Alle anderen bleiben an Bord, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link