Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die stark gebeutelte Aktie der Deutschen Bank habe in den letzten Tagen einen starken Rebound geschafft. Eine Trendwende dürfte das allerdings noch nicht sein. Denn zu unsicher seien die kurzfristigen Aussichten. Anleger dürften morgen mehr darüber wissen, in welche Richtung es gehe.Der morgige Donnerstag sei nicht nur für die Deutsche Bank entscheidend. Denn dann sollte planmäßig die Wartung der Pipeline Nord Stream 1 enden und es News zum künftigen Gasfluss geben. Werde die Menge weiter reduziert, oder die Versorgung gar ganz ausgesetzt, wäre das klar negativ für die Aktie.Außerdem werde die EZB bekannt geben, um wie viele Basispunkte die Zinsen angehoben würden. Bisher hätten die Notenbanker 25 Basispunkte in den Raum gestellt. Gestern habe es indes Meldungen gegeben, dass aufgrund der hohen Inflation auch 0,5 Prozent denkbar wären.Eine entschiedene Zinserhöhung sei zwar langfristig wichtig für die Volkswirtschaft. Kurzfristig könnte ein zu aggressives Vorgehen aber gerade bei Bankenaktien für fallende Kurse sorgen. Denn dann dürften Rezessions-Ängste die Oberhand gewinnen.Aktuell ist das Papier allenfalls etwas für Trader, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link