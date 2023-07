Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Bisher sei die Zinswende in der Eurozone für Finanzinstitute sehr positiv verlaufen, denn sie habe ihnen deutlich höhere Erträge und damit einen Gewinnanstieg beschert. Die EZB habe vergangene Woche aber Details ihrer Geldpolitik angepasst. Deutsche Banken seien übermäßig betroffen - v.a. die Nummer 1.Die EZB zahle auf die Mindestreserve, die alle Banken in der Eurozone vorhalten müssten, ab sofort keine Zinsen mehr. Das dürften im laufenden Jahr 6,2 Mrd. Euro sein, die der Branche damit verloren gehen würden. Am stärksten treffe es die Geldhäuser hierzulande, die nach letzten Daten theoretisch 1,7 Milliarden Euro in 2023 nicht gezahlt bekommen würden.Wie viel Mindestreserve gezahlt werden müsse, hänge im Wesentlichen von der Höhe der Einlagen der Geschäftsbanken ab. Der Mindestreservesatz betrage 1%. Vergangene Woche habe Deutsche-Bank-Finanzvorstand James von Moltke gesagt, dass bei einer Mindestreserve von 5,5 Mrd. Euro für das Frankfurter Geldhaus 2023 durch die neue Entscheidung der EZB 200 Mio. Euro Ertrag verloren gehen würden. Da die Regelung erst ab September gelte, seien es allerdings nur 60 Mio. Euro im laufenden Jahr. In einer Telefonkonferenz mit Analysten habe er gesagt: "Wir sind enttäuscht und etwas überrascht von der Entscheidung". Die EZB verlagere die Kosten der Geldpolitik auf die Bankbranche.Erwartet worden sei diese Änderung bei der Geldpolitik nicht, sie sei überraschend gekommen. Die Deutsche Bank habe erst letzte Woche mit der Präsentation der Quartalszahlen ihren Ausblick bei den Erlösen für 2023 von 28,5 Mrd. Euro auf 29 Mrd. Euro erhöht. Es dürfte nun schwieriger werden, dieses Ziel zu erreichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: