Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,914 EUR +0,16% (09.06.2023, 11:49)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,926 EUR +0,64% (09.06.2023, 11:33)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,68 USD +1,23% (08.06.2023)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.06.2023/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank streicht Hunderte Stellen - AktiennewsDie großen Umbrüche in der Finanzindustrie - Zinswende, Inflation, Energiewende und Digitalisierung - erschweren das Geschäft mit Immobilienkrediten. Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) reagiert mit einer Umstrukturierung des Geschäftsbereichs, so die Experten von "FONDS professionell".Das Baufinanzierungsgeschäft leide. Die Nachfrage nach Immobilienkrediten sinke, weil für immer mehr Privatleute der Traum vom Eigenheim in weite Ferne rücke. Zinswende, Inflation, gestiegene Baukosten und Fachkräftemangel bei zugleich nicht wirklich sinkenden Immobilienpreisen würden das Geschäft mit der Finanzierung von Wohnimmobilien zunehmend unattraktiv machen.Das bleibe nicht ohne Konsequenzen. Die Deutsche Bank werde ihre Baufinanzierungssparte straffen und neu aufstellen, berichte das "Handelsblatt". Die drei Konzernmarken, die bisher Baufinanzierungen ausgereicht hätten - DSL, BHW und die Deutsche Bank selbst -, sollten künftig einheitlich gesteuert werden, berichte die Wirtschaftszeitung unter Bezugnahme auf Unternehmenskreise.Die Neustrukturierung sehe vor, Prozesse zu harmonisieren und Doppelarbeiten zu reduzieren, was zum Wegfall von Hunderten Stellen im Geschäftsbereich Baufinanzierung der Deutschen Bank führen würde, schreibe das "Handelsblatt". Allerdings solle der Abbau der Stellen durch "natürliche Fluktuation" und "Verlagerung von Beschäftigten in andere Bereiche der Bank" bewerkstelligt werden.Die Gewinnmargen bei der Vergabe von Immobilienkrediten würden sinken, das Geschäft mit Baufinanzierungen verliere an Attraktivität. Gleichwohl werde die Deutsche Bank auch künftig an dem Geschäftsfeld festhalten, schreibe das "Handelsblatt" und zitiere einen Sprecher des Bankhauses: "Wir werden weniger großvolumige Neubauvorhaben, aber dafür deutlich mehr kleinere Finanzierungssummen für energetische Sanierungen sehen. Das ist der Zukunftsmarkt, den wir noch stärker erschließen wollen."Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: