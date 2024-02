Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,862 EUR -3,42% (07.02.2024, 12:02)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,882 EUR -3,30% (07.02.2024, 11:47)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,19 USD -2,15% (06.02.2024, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.In einem schwachen Marktumfeld steuere die Deutsche Bank-Aktie heute eine wichtige Unterstützung an. Mit den Zahlen vergangene Woche habe das Management bei den Ausschüttungen vorgelegt und ein neues Programm zum Rückkauf eigener Aktien angekündigt. Für 2024 dürfte es das allerdings noch nicht gewesen sein.Deutsche Bank spiele im Ausschüttungs-Wettbewerb der Bankenbranche mit. Von 2021 bis 2024 möchte der Vorstand 8 Mrd. Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe ausschütten. Mit den Jahreszahlen für 2023 vergangene Woche sei eine Dividende i.H.v. 900 Mio. Euro vorgeschlagen worden. Zudem solle im ersten Halbjahr ein Programm zum Rückkauf eigener Aktien starten. Volumen: 675 Mio. Euro.Addiere man Dividende und Aktienrückkaufprogramm zu den für die Jahre 2021 und 2022 geleisteten Zahlungen an die Aktionäre, komme man jedoch nur auf 3,4 Mrd. Euro. Es bestehe also noch eine große Lücke bis zum Ziel von 8 Mrd. Euro 2025. Zumal letztes Jahr noch bis zu drei zusätzliche Milliarden in Aussicht gestellt worden seien. Diese sollten aus dem Abbau von Vermögenswerten entstehen, für die Eigenkapital vorgehalten werden müsse.Aktuell teste die Aktie die 50-Tage-Linie bei 12,05 Euro, die eine wichtige Unterstützung darstelle. Gelinge hier der Halt nicht, würden knapp unter der 12-Euro-Marke noch weitere Unterstützungen warten. "Der Aktionär" bleibe aufgrund der geringeren Bewertung von 6 und den guten Perspektiven bei Dividenden und Aktienrückkäufen positiv gestimmt für die Deutsche Bank-Aktie, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: