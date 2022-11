Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,244 EUR +2,50% (11.11.2022, 12:29)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,222 EUR +2,59% (11.11.2022, 12:16)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,18 USD +5,60% (10.11.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegemagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie habe zuletzt für strahlende Gesichter bei den Anlegern gesorgt. Auf Monatssicht habe der DAX-Wert rund 16% zulegen können. Der neue Firmenkunden-Chef des Instituts, David Lynne, kündige indes im Gespräch mit dem "Handelsblatt" eine härtere Gangart gegenüber Kunden an, deren Geschäft besonders abhängig von risikoreichen Staaten sei."Generell werden wir bei der Risikoanalyse unserer Kunden in Zukunft verstärkt darauf achten, dass sie nicht zu abhängig von einzelnen Ländern sind - da geht es nicht alleine um China", habe Lynne dem "Handelsblatt" in seinem ersten Interview gesagt. Trotz der geopolitischen Risiken und vielen Krisenherden zeige er sich für seine Sparte aber optimistisch. "Wir rechnen für die Unternehmensbank im kommenden Jahr mit einer guten Geschäftsentwicklung, auch wenn wir davon ausgehen, dass die Herausforderungen für Unternehmen weltweit im Zusammenhang mit den höheren Energiepreisen steigen werden. Unterm Strich erwarten wir für die Unternehmensbank im Jahr 2023 weiter steigende Erträge."Auch beim Thema Risikovorsorge sehe er überschaubare Risiken und rechne dabei allenfalls mit einem moderaten Anstieg. Die Deutsche Bank habe ein "solides Kreditbuch", da etwa die deutschen Mittelstandskunden zu 80% eine gute Bonität im Investmentgrade-Bereich aufweisen würden. Zudem sichere man Risiken ab, so Lynne.Hintergrund: Die Unternehmensbank-Sparte fasse das Geschäft mit kleinen und mittelständischen Kunden zusammen. Im dritten Quartal sei dieses Geschäftsfeld ertragsseitig um 25% auf 1,6 Mrd. Euro gewachsen und habe zudem rund 23% der Gesamterträge (6,9 Mrd. Euro) ausgemacht.Das sehe jetzt richtig gut aus. Nach dem gestrigen Bruch der 200-Tage-Linie habe die Deutsche Bank-Aktie nämlich ein frisches Kaufsignal generiert, so Carsten Kaletta vom Anlegemagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link