Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie tue sich schwer, die psychologisch sowie charttechnisch wichtige 10-Euro-Hürde zurückzuerobern. Zuletzt habe das Papier Mitte April über dieser Marke notiert. Dabei seien die Analysten mit Blick auf eine aktuelle Einschätzung sehr optimistisch. Derweil setze die Privatbank in einem wichtigen Bereich auf Kontinuität.Die großen deutschen Privatbanken würden vorerst weiter Girocards mit Maestro-Funktion für Auslandszahlungen ausgeben, wie das "Handelsblatt" am Dienstag berichte. Bei Deutscher Bank, Commerzbank und Hypo-Vereinsbank (HVB) gebe es noch keine Änderung - und auch keine konkreten Ankündigungen. Die Sparkassen würden derweil ab Juli die Girocard, oft mit ihrem alten Namen "EC-Karte" bezeichnet, nicht mehr mit Maestro, sondern mit der Zusatzfunktion MasterCard oder Visa ( ISIN US92826C8394 WKN A0NC7B ) ausstatten.Die Deutsche Bank habe auf konkrete Anfrage des "Handelsblatt" erklärt: Das Geldhaus gebe bis auf weiteres Girocard/Maestro-Karten mit den bekannten Funktionen heraus. Wie lange man an der Maestro-Funktion festhalten werde, sei indes nicht gesagt worden.Der US-Zahlungskonzern MasterCard habe im Herbst 2021 angekündigt, dass neue Bankkarten nur noch bis Ende Juni 2023 mit der Maestro-Funktion ausgegeben werden dürften. Die Maestro-Funktion auf der Girocard sorge dafür, dass Bankkunden auch im Ausland an der Ladenkasse bezahlen könnten. Die Laufzeit der Girocards betrage in der Regel vier Jahre. Als Alternative biete MasterCard eine Funktion, die sich ebenfalls MasterCard nenne. Sie ermögliche sowohl das Bezahlen im Ausland als auch Onlinezahlungen - ähnlich wie mit einer Kreditkarte. Die Zahlungen würden aber direkt vom Konto abgebucht. Insgesamt hätten die deutschen Banken rund 100 Millionen Girocards ausgegeben.Kurzum: Investierte bleiben weiter dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. Etwaige Neueinsteiger würden besser den Sprung über die 10-Euro-Marke beziehungsweise den GD200 abwarten. (Analyse vom 13.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link