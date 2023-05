Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,581 EUR -1,49% (03.05.2023, 16:41)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,60 EUR -0,34% (03.05.2023, 16:29)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,605 USD -0,98% (03.05.2023, 16:30)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (03.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe zuletzt mit ihren starken Zahlen zum Jahresauftakt für Furore gesorgt. Der Kurs der Aktie habe davon bislang aber nicht profitieren können. Auch die Analystengilde zeige sich eher unbeeindruckt. Derweil wolle der Branchenprimus in einer bestimmten Sparte an frühere Erfolge anknüpfen.Konkret setze der Frankfurter Finanzkonzern auf eine Erholung des Deal-Geschäfts und wolle vor diesem Hintergrund die Beratungsteams in der Investmentbank ausbauen. Dies gehe aus einem Interview mit Sparten-Chef Fabrizio Campelli hervor, das die "Financial Times" (FT) geführt habe. Die Investmentbank habe mit Blick auf die jüngsten Q1-Zahlen einen Einbruch um fast 20% hinnehmen müssen. Zudem habe das Emissionsgeschäft und Beratungsgeschäft zuletzt ohnehin nur noch eine untergeordnete Rolle gespielt. Zur Einordnung: Die Einnahmen aus dem Handelsgeschäft seien im Jahr 2022 neun Mal so hoch wie in der Beratungssparte gewesen. Das wolle Campelli ändern, habe jüngst das Handelsblatt berichtet.In den vergangenen zwei Monaten habe die Bank den Angaben zufolge 26 Managing Directors eingestellt und plane, weitere anzuheuern. "Wir investieren in die Beratung, die ein Geschäft mit hohen Renditen ist", habe Campelli gegenüber der FT gesagt. "In den Bereichen M&A (Merger and Acquisitions) und ECM (etwa Börsengänge von Unternehmen und Kapitalerhöhungen) tätig zu sein, sei wichtig, so der Sparten-Boss.Großbritannien sei ein natürlicher Fokus-Markt, auf das Land würden 25% des europäischen Gebührenpools für Unternehmensfinanzierungen entfallen. Mit den Neueinstellungen leitender Mitarbeiter und dem gerade angekündigten Übernahme des Londoner Börsenmaklers Numis für etwa 464 Mio. Euro wolle die Deutsche Bank ihren globalen Marktanteil in der M&A-Beratung von weniger als 2% wieder auf das Niveau von 2014 (4,5%) steigern.Für die Deutsche-Bank-Aktie, die zur Wochenmitte leicht im Minus bei 9,57 Euro notiere, sei "Der Aktionär" weiterhin optimistisch. Vor allem die weiter steigenden Zinsen im Euroraum dürften der Deutschen Bank zu höheren Erträgen verhelfen. Mutige Anleger könnten auf dem aktuellen Niveau weiter einsteigen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link