Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank und die Rabobank hätten von der Kartellbehörde der Europäischen Union eine formelle Beschwerde erhalten. Es gehe um den Verdacht der Kartellbildung beim Handel mit Anleihen. Die Absprache solle einige Jahre lang bestanden haben. Die Deutsche Bank mache sich indes keine großen Sorgen um eine Strafe und das habe seine Gründe.Die Europäische Kommission habe am Dienstag mitgeteilt, dass sie den Banken eine Beschwerde übermittelt habe, in der sie ihre vorläufigen Bedenken darlege, dass sie beim Handel mit Staatsanleihen, SSA-Anleihen, gedeckten Schuldverschreibungen und staatlich garantierten Anleihen Absprachen getroffen hätten, um "den Wettbewerb zu verzerren". Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg.Die beiden Kreditgeber würden verdächtigt, unrechtmäßig "wirtschaftlich sensible Informationen ausgetauscht und ihre Preisfestsetzungs- und Handelsstrategien beim Handel mit diesen Anleihen auf dem Sekundärmarkt" in Europa über Händler zwischen 2005 und 2016 abgestimmt zu haben. Die Kommission habe erklärt, dass dieser Austausch "hauptsächlich über E-Mails und Online-Chatroom-Kommunikation" stattgefunden habe.Nach den EU-Vorschriften könnten Banken bei Verstößen gegen das Kartellrecht mit Geldbußen in Höhe von bis zu zehn Prozent ihrer Einnahmen belegt werden - obwohl die Strafen selten so hoch ausfallen würden und die Unternehmen die Möglichkeit hätten, die vorläufigen Feststellungen der Aufsichtsbehörde in Anhörungen und schriftlich zu bekämpfen.Es handele sich um die dritte EU-Untersuchung im Zusammenhang mit Kartellen, die den Markt für den Handel mit Anleihen betreffen würden. Im April 2021 habe die Kommission gegen drei Investmentbanken Geldstrafen von insgesamt 28 Millionen Euro verhängt, weil sie an einem Kartell für den Handel mit auf US-Dollar lautenden SSA Anleihehandelskartell beteiligt gewesen seien. Im Mai 2021 habe sie festgestellt, dass sieben Investmentbanken an einem Kartell für den Handel mit europäischen Staatsanleihen beteiligt gewesen seien, und Geldbußen in Höhe von insgesamt 371 Millionen Euro verhängt.Die Deutsche Bank scheine gute Chancen zu haben, diesmal einer Strafe zu entgehen. Ohnehin wäre diese wohl nicht so hoch ausgefallen. Derzeit notiere die Aktie nur noch knapp über der Marke von 10,00 Euro. Die nächste Unterstützung liege nun bei 9,95 Euro.Das Papier ist eine laufende Empfehlung, "Der Aktionär" bleibt mittelfristig optimistisch gestimmt, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 07.12.2022)