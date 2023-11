Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,85 USD +0,08% (16.11.2023)



ISIN: DE0005140008



514000



DBK



DB



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.11.2023/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Der nächste Versuch - ChartanalyseNach der starken Sitzung vom Mittwoch (+1,8%) hat die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) gestern 0,3% abgegeben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Deutsche Bank-Aktie sei im Vorfeld der Quartalszahlen im Oktober bis auf 9,44 EUR abgerutscht - das sei der niedrigste Stand seit Mitte Juli gewesen. Nach den Zahlen seien die Kurse jedoch direkt zurück über das Volumenmaximum gesprungen und in eine Aufwärtsbewegung übergegangen. Dabei hätten die Notierungen in Relation zum Oktober-Tief mittlerweile bereits rund 15% an Wert zulegen und gestern auf ein neues Acht-Monats-Hoch steigen können. Zum Handelsschluss habe dann allerdings ein kleines Minus von 0,3% auf 10,89 EUR zu Buche gestanden.Ausblick: Mit dem Sprung über das Juli-Top habe die Deutsche Bank-Aktie die vorherige Seitwärtsphase nach oben verlassen.Das Long-Szenario: Um jetzt weitere Impulse auf der Oberseite zu aktivieren, sollten die Notierungen über die runde 11er Marke steigen. Gelinge dort der Break per Tagesschluss, wäre ein Hochlauf in Richtung 11,51 EUR möglich, wo die Kurslücke vom 10. März geschlossen werden müsste. Darüber würden sich die Blicke auf die 12er Marke mit dem Verlaufshoch vom 17. Februar bei 12,06 EUR richten. Im Anschluss wäre ein Anstieg bis zum Jahreshoch bei 12,36 EUR denkbar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: