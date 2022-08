Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,365 EUR -0,12% (31.08.2022, 12:29)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,369 EUR -0,27% (31.08.2022, 12:16)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,41 USD +2,06% (30.08.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (31.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank habe freundlich in die Handelswoche starten können. Besonders das Umfeld der höheren Zinsen habe die Bankentitel zuletzt antreiben können. Aus charttechnischer Sicht bleibe die momentane Lage bei den Papieren aber noch immer heikel. Im Fokus stehe eine wichtige Unterstützung, die es weiterhin zu verteidigen gelte.Anfang August habe die Aktie der Deutschen Bank die mittelfristige Abwärtstrendlinie knacken können und dabei die Anleger jubeln lassen. Die Freude sei jedoch schnell abgeebbt. Angekündigt durch niedriges Handelsvolumen habe sich der Ausbruch als Fehlsignal entpuppt. Prompt habe der Titel zurückgesetzt und sei dabei unter den Support an der 50-Tage-Linie bei 8,58 Euro gefallen.Halt habe unterdessen die Unterstützungszone bieten können, die sich an den markanten Zwischentiefs bei 8,16 und 8,29 Dollar aufspanne. Zu Wochenbeginn hätten sich die Papiere leicht von dem Bereich absetzen können, würden nun aber erneut an diesen zurückfallen. Hoffnung biete derweil der Stochastik-Indikator. Dieser sei vom überverkauften in den neutralen Wertebereich zurückgekehrt und generiere damit ein Kaufsignal. Trader sollten also nun im Auge behalten, ob infolge dieses Signals ein Rebound gelinge. Bei Kursen oberhalb des GD50 und des Zwischenhochs bei 8,67 Euro dürfte der Titel kurzfristig wieder an Aufwärtsdynamik gewinnen. Die nächsten Etappenziele lägen dann an der 10-Euro-Marke sowie am GD200 bei aktuell 10,39 Euro.Dennoch sollten nur spekulativ-orientierte Anleger zugreifen und den Stopp bei 5,90 Euro beachten, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. Trader könnten bei einem erfolgreichen Rebound an der Unterstützungszone auf eine kurzfristig dynamische Aufwärtsbewegung setzen. (Analyse vom 31.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: