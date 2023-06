Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während der Leitindex DAX heute leicht im Plus notiere, sei die Aktie der Deutschen Bank ins Minus gerutscht. Denn nach jüngsten Aussagen laufe es im Investmentbanking schlechter als gedacht. Auch mehrere positive Analystenstimmen würden dem Kurs heute nicht auf die Beine helfen. Zumindest habe im frühen Handel etwas Boden gutgemacht werden können.Das Minus von zeitweise deutlich über drei Prozent im Vormittagshandel hätten die Papiere der Deutschen Bank zwar eindämmen können. Damit falle die Aktie dennoch gegen den Markttrend. Ursächlich dürften wohl Aussagen von gestern sein, die das Handelsgeschäft der Deutschen Bank betreffen würden. Finanzvorstand James von Moltke habe den Rückgang der Erträge im laufenden Quartal auf 15 bis 20 Prozent beziffert.Der Konsens sei aber bisher nur von einem Rückgang im Handel mit Schuldverschreibungen im Vergleich zum Vorjahresquartal von zwölf Prozent auf 2,11 Milliarden Euro ausgegangen. Die Deutsche Bank sei das erste Institut in Europa, dass vor einer Verlangsamung in dem Segment warne."Wir sehen eine Abschwächung der makroökonomischen Aktivität, die aber trotz aller Probleme - Schuldenobergrenze und so weiter - immer noch recht ermutigend ist", habe von Moltke auf einer von Goldman Sachs in Paris veranstalteten Investorenkonferenz gesagt. Im Vergleich zu dem "herausragenden" Quartal im letzten Jahr werde es aber einen Rückschritt geben. Damals habe die Sparte einen Rekord bei den Erträgen mit einem Plus um mehr als 30 Prozent geliefert.Das Thema Investmentbanking habe Daniele Brupbacher, Analyst bei der UBS, in einer aktuellen Studie zur Deutschen Bank aufgegriffen. Er habe seine Empfehlung bestätigt und rate zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 17,20 Euro. Bei den globalen Investmentbanken erwarte er im besten Fall erst in der zweiten Jahreshälfte eine Stabilisierung der Erträge. Generell hätten Institut aus Europa in dem Segment gegenüber amerikanischen Wettbewerbern in den vergangenen Jahren Marktanteile verloren. Die unklaren Aussichten mit Unsicherheit über die weitere Konjunktur- und Zinsentwicklung sowie vorsichtige Aussagen der Banken-Vorstände seien aber ebenso wie die außergewöhnlich herausfordernden und dynamischen Marktbedingungen in den aktuellen Bewertungen bereits erfasst."Der Aktionär" sei zuletzt bei der Aktie der Deutschen Bank vorsichtiger geworden und habe von einem Neueinstieg abgeraten. Die Unterstützung bei 9,42 Euro werde gerade getestet und könnte Halt bieten.Investierte Anleger bleiben dabei und beachten den Stopp bei 7,70 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.06.2023)