Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Zeichen für die Aktie der Deutschen Bank stünden im heutigen Handel auf grün, nachdem der kurzfristige Aufwärtstrend erst diese Woche gebrochen worden sei. Die Experten von Morgan Stanley hätten das Papier des Frankfurter Geldhauses nun erneut unter die Lupe genommen.Die US-Investmentbank habe das Kursziel für die Aktie der Deutschen Bank von 14 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "equal weight" belassen. Stabile Erträge und Aktienrückkäufe dürften in den Jahren 2024 und 2025 zu einer robusten Gesamtrentabilität des europäischen Finanzsektors führen, so Analyst Alvaro Serrano in einer aktuellen Branchenstudie. Er rechne für die Jahre 2024 bis 2026 mit einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstum des Sektors von 4%. Seine bevorzugten Branchenwerte seien Commerzbank, ING, Lloyds und Caixabank.Bei vielen Anleger sei noch nicht angekommen, dass bei der Deutschen Bank bereits im kommenden Jahr mit Dividendenrenditen von 4% zu rechnen sei. Das mache die Aktie deutlich attraktiver als in den vergangenen Jahren, zumal die Bewertung mit einem KGV von 5 zu den niedrigsten des Sektors gehöre. Mutige Anleger könnten noch immer zugreifen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der Deutsche Bank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: