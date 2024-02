Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (01.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe heute ihr Zahlenwerk für das vierte Quartal veröffentlicht. Zuletzt hätten der Aktie die Impulse gefehlt, was sich nun ändern könnte. Denn es sei nicht nur mehr erwirtschaftet worden, als erwartet. Der Vorstand habe auch die Prognose erhöht und ein neues Aktienrückkauf-Programm angekündigt.Im abgelaufenen Jahr könne die Deutsche Bank einen Nettogewinn von rund 4,8 Milliarden Euro zeigen, was auch an einer Steuergutschrift im vierten Quartal in Höhe von 731 Millionen Euro liege. Die Analystengemeinde habe rund eine halbe Milliarde Euro weniger prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr sei der Überschuss indes zurückgegangen.Die Erträge hätten um 6 Prozent auf 28,9 Milliarden Euro zulegen können. Der Konsens habe bei 29,0 Milliarden Euro gelegen und sei daher leicht verfehlt worden. CEO Christian Sewing habe die Prognose für kommendes Jahr nun auf 32,0 Milliarden Euro, vorher 30,0 Milliarden Euro, angehoben, nachdem die Bank in den vergangenen zwei Jahren ihre eigenen Umsatzziele übertroffen habe.Bei den bereinigten Kosten liege das Finanzinstitut im Gesamtjahr mit 20,3 Milliarden Euro, einem Plus von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, knapp unter der Prognose des Marktes von 20,4 Milliarden Euro. Die Kosten-Ertrags-Quote habe 75,0 Prozent erreicht, knapp unter den Erwartungen der Analysten von 75,6 Prozent. Dennoch wolle das Management hier nicht nachlassen und habe den Abbau von 3.500 Stellen bis 2025 angekündigt. Der Großteil davon solle im Back-Office in Frankfurt am Main stattfinden.Die Aktie könnte sich nun von der 50-Tage-Linie bei 11,92 Euro nachhaltig nach oben absetzen. Denn das neue Aktienrückkauf-Programm und der Fokus auf weitere Kosteneinsparungen seien positive Nachrichten.Ebenfalls positiv sei die in Aussicht gestellte Erhöhung der Dividende kommendes Jahr. Die Aktie ist eine laufende Empfehlung mit Stopp bei 9,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutschen Bank in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2024)