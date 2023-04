Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank lege am Donnerstag ihre Zahlen für das erste Quartal vor. Nachdem Deutschlands größtes Geldhaus 2022 den höchsten Überschuss seit 15 Jahren erzielt habe, müsse der Vorstand in diesem Jahr voraussichtlich etwas kleinere Brötchen backen. Unter dem Strich seien die Erwartungen aber dennoch groß.Die Deutsche Bank prognostiziere, dass der Gewinn 2023 erneut steigen werde. So rechne Bankchef Christian Sewing bei steigenden Erträgen mit stagnierenden Kosten und die Risikovorsorge für Kreditausfälle dürfte nach seiner Einschätzung auf dem Niveau von 2022 bleiben. Allerdings werde sich ein positiver, milliardenschwerer Steuereffekt wohl nicht wiederholen.Bis zum Jahr 2025 wolle Sewing die Erträge auf mehr als 30 Milliarden Euro steigern. Im laufenden Jahr sollten es 28 bis 29 Milliarden Euro werden. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital solle bis Mitte des Jahrzehnts auf mehr als zehn Prozent steigen. Der Weg dorthin werde aber "womöglich an manchen Stellen nicht immer ein ganz linearer sein", habe der Vorstandschef im Februar gesagt.Wie Sewing würden auch die von der Deutschen Bank erfassten Analysten davon ausgehen, dass das Institut seinen Gewinn vor Steuern in diesem Jahr steigern werde. Im Schnitt würden sie einen Vorsteuergewinn von gut 6,4 Milliarden Euro erwarten, rund 15 Prozent mehr als die 5,6 Milliarden aus dem Vorjahr. Auf die Aktionäre dürfte nach Steuern jedoch nur noch ein Überschuss von 3,7 Milliarden Euro entfallen, ein Viertel weniger als im Vorjahr.Das liege zum einen an den erwarteten Erträgen: Die Experten würden für 2025 nur von 29,8 Milliarden Euro ausgehen - während der Vorstand mehr als 30 Milliarden anpeile. Andererseits würden sie nicht daran glauben, dass die Bank ihre Kostenziele erreiche. So wolle der Vorstand das Verhältnis von Kosten zu Erträgen bis Mitte des Jahrzehnts von zuletzt 75 Prozent auf unter 62,5 Prozent drücken. Analysten würden mit 69,5 Prozent einen deutlich schlechteren Wert erwarten.Im abgelaufenen ersten Quartal dürfte die Deutsche Bank den Experten zufolge trotz höherer Einnahmen weniger verdient haben. Demnach dürften die Erträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwei Prozent auf knapp 7,5 Milliarden Euro gestiegen sein. Beim Gewinn vor Steuern würden sie einen ebenso starken Anstieg auf knapp 1,7 Milliarden Euro erwarten. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss dürfte von 1,06 Milliarden auf 977 Millionen Euro gefallen sein.Die bisher von den Konkurrenten vorgelegten Ergebnisse würden auf ein florierendes Geschäft beim Anleihe- und Währungshandel hindeuten. "Der Aktionär" bleibe daher gegenüber den Zahlen der Deutschen Bank positiv gestimmt.Mutige Anleger können bei der Aktie mit einem Stopp bei 7,00 Euro einsteigen, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank AG in einer aktuellen Aktienanalyse. Wer kurzfristig traden wolle, halte sich an die Marken des letzten Trading-Setups. (Analyse vom 25.04.2023)