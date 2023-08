Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,988 EUR -0,08% (14.08.2023, 09:39)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,974 EUR +0,33% (14.08.2023, 09:28)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,95 USD -0,09% (11.08.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Anleger würden bei der Aktie der Deutschen Bank weiter Geduld brauchen. Zwar könnte der Kurs kurz vor einem Ausbruch stehen. Danach würden aber weitere Hürden warten, die sich in der Vergangenheit als hartnäckig erwiesen hätten. Zuletzt habe auch die günstige Bewertung hier nicht weiter geholfen. Was also tun?Wer auf die Bewertung der Deutsche Bank-Aktie blicke, könnte sich verwundert die Augen reiben: Die Papiere von Deutschlands Nummer Eins würden für 2024 mit einem KGV von unter 5 gehandelt. Die europäische Peergroup werde hingegen bei rund 7 erwartet - eine deutliche Unterbewertung also für die Notierung der Deutschen Bank. Das zeige sich auch beim Kurs-Buchwert-Verhältnis: 0,3 stünden einem Branchenschnitt von 0,7 gegenüber.Gerade beim Kurs-Buchwert-Verhältnis würden aufmerksame Anleger wissen, dass die Aktie der Deutschen Bank seit Jahren Werte unter 0,5 aufweise. Auch das KGV sei nun schon eine geraume Zeit günstiger als die der Peers. Aufholen können habe die Aktie den Bewertungsabschlag dennoch nicht. Gerade nach den Turbulenzen im letzten März sei denkbar, dass wieder mehr Anleger skeptischer seien bei den Titeln.Aus charttechnischer Sicht könnte bald der kurzfristige Abwärtstrend bei 10,08 Euro von Ende Juli geknackt werden. Ob es dann zu weiteren Anschlussgewinnen komme, hänge aber von der Stärke des Ausbruchs ab. Das Volumen habe sich zuletzt mit weniger als 8 Millionen gehandelten Aktien unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Tage von 8,7 Millionen bewegt. Zudem liege bei 10,28 Euro bereits der GD200. Dieser habe in den letzten Monaten nie nachhaltig überwunden werden können.Daher bleiben investierte Anleger mit Stopp bei 8,00 Euro dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link