Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank dürfte diese Woche ihr neues Aktienrückkaufprogramm starten. Dann könnte es endlich den erhofften Rückenwind für das Papier des Frankfurter Finanzkonzerns geben. Eine Kurszielerhöhung vom Bankhaus Metzler habe gestern leider für keine Bewegung sorgen können. Der Kurs hänge unter der 100-Tage-Linie fest und drohe sogar wieder einstellig zu werden.Gehe es nach dem Analystenkonsens, so dürfte die Dividendenrendite weiter steigen: Nach 4,5% für das Geschäftsjahr 2023 sollten es im Geschäftsjahr 2024 bereits 6,7% sein. 2025 wären dann 8,7% erreicht. Dafür würden die Experten deutlich höhere Ausschüttungen in den kommenden Jahren unterstellen. Nach 0,30 Euro je Aktie für 2023 sollten es für 2024 bereits 0,45 Euro sein.Kombiniert mit dem 450 Mio. Euro schweren Aktienrückkaufprogramm strebe die Deutsche Bank an den Betrag von 1 Mrd. Euro an die Aktionäre auszuschütten. Finanzvorstand James von Moltke habe anlässlich der Zahlenpräsentation vergangene Woche gesagt: "Dies ist ein Meilenstein für uns. Wie versprochen hat die erfolgreiche Transformation der Bank dazu geführt, dass wir erheblich organisch Kapital generieren konnten. Wir sind sehr erfreut, dass wir aufgrund dieser Stärke weitere Kapitalausschüttungen an unsere Aktionäre vornehmen können. Wir stehen dazu, für die Geschäftsjahre 2021 bis 2025 Kapital in Höhe von acht Milliarden Euro an unsere Aktionäre zurückzugeben, und heute bekräftigen wir dieses Ziel."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: