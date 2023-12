Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Zum Jahresende komme nochmal deutliche Bewegung an den Börsen auf. Verantwortlich seien die Notenbanksitzungen der FED und der EZB vergangene Woche. Dabei habe sich gezeigt, dass die Zinsen in den USA schneller als gedacht sinken könnten. Die EZB gerate dadurch unter Druck dem nachzufolgen. Das könnte auch Bankaktien belasten.Das Umfeld für Geldhäuser werde schwieriger. Die Deutsche Bank sei allerdings auf vielen Geschäftsfeldern tätig, die von niedrigeren Zinsen profitieren sollten. Zudem sei die Bewertung historisch gering mit einem KGV von 5. Attraktive Ausschüttungen würden das Bild abrunden. Mutige Anleger könnten auf den bestehenden Aufwärtstrend daher noch aufspringen. Die nächste Hürde liege unverändert bei 12,35 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.12.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: