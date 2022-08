Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,949 EUR -0,98% (17.08.2022, 12:17)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,992 EUR +0,31% (17.08.2022, 12:02)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,21 USD +0,66% (16.08.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Im Jahr 2022 hätten Bankaktien eine Achterbahnfahrt hinter sich. Die Freude über steigende Zinsen sei schon früh im Jahresverlauf von der Angst vor den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs überlagert worden. Dann sei die Sorge vor einer Gas-Krise hinzugekommen. Währenddessen würden sich deutsche Großbanken noch dazu in der Sanierung befinden. Was sei jetzt zu tun?Der europäische Bankenindex Euro Stoxx Banks habe im laufenden Jahr 15 Prozent eingebüßt. Damit habe sich der Sektor schlechter entwickelt als der Gesamtmarkt (Euro Stoxx minus 11,5 Prozent). Auch der DAX kämpfe mit Verlusten von rund 18 Prozent seit Jahresbeginn, habe aber zuletzt Boden gut machen können. Positiv steche da die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100) hervor, die sieben Prozent im Plus notiere.Sorgen vor Kreditausfällen aufgrund der Konjunkturlage hätten die Aktie zunehmend nach unten gedrückt. Zudem würden Anleger die Inflation fürchten. Die zuletzt vorgelegten Zahlen würden aber zeigen, dass die Sanierung besser als gedacht voranschreite und der Konzern noch mehr als bereits erwartet vom steigenden Zinsniveau profitiere. Das für 2023 prognostizierte KGV von 6 liege sogar unter dem Schnitt der Peers in Europa von 7.Europäische Bankaktien seien ohnehin nur etwas für spekulativ-orientierte Anleger. Wer das im Hinterkopf habe, könne aber bei den Papieren der beiden Geldhäuser zugreifen. Die Commerzbank sei dabei noch abhängiger von der Zinswende und der Konjunkturlage hierzulande als die Deutsche Bank. Der Stopp bei der Commerzbank sollte bei 5,50 Euro gesetzt werden, bei der Deutschen auf Höhe von 5,90 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: