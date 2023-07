XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Bei der Deutschen Bank stehe diese Woche das Zahlenwerk im Mittelpunkt. Am kommenden Mittwoch lege das Frankfurter Finanzinstitut die Quartalszahlen vor. Dann werde sich auch zeigen, ob die Aufwärtsbewegung der letzten Wochen fortgesetzt werden könne.Die Aktie der Deutschen Bank hinke trotz der zuletzt positiven Kursentwicklung hinterher, was den Vergleich mit den Peers angehe. Der Branchenindex EURO STOXX Banks habe im laufenden Jahr rund 14% einfahren können. Das Papier der Deutschen Bank notiere mit rund 7% auf Jahressicht immer noch im Minus.Die Deutsche Bank-Aktie habe vergangene Woche die 10-Euro-Marke knacken können. Nun stehe die Notierung kurz vor weiteren Widerständen, wie der 200-Tage-Linie bei 10,20 Euro. Entscheidend dafür, ob die Aktie weiterlaufe, oder es zu einer Konsolidierung komme, dürften die Quartalszahlen am kommenden Mittwoch sein. Investierte sollten daher an Bord bleiben. Spekulativ orientierte Anleger könnten noch zugreifen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.07.2023)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:10,224 EUR +0,43% (24.07.2023, 09:29)