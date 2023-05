Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe den Anlegern zuletzt gute Zahlen und einen optimistischen Ausblick präsentiert. Dennoch würden sich die Papiere des deutschen Branchenprimus - mit Blick auf die zuletzt verhaltene Kursentwicklung - schwer tun, den Weg gen Norden zu finden.Immerhin gebe es zwei Nachrichten, die aus Anlegersicht wohltuend seien.Zum einen habe die Deutsche Bank laut US-Medien einen millionenschweren Vergleich akzeptiert, um eine Sammelklage wegen Geschäften mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein beizulegen. Die Bank sei zur Zahlung von 75 Millionen Dollar (69,5 Millionen Euro) bereit, hätten "Wall Street Journal" und andere US-Medien am Donnerstag unter Berufung auf Klägeranwälte berichtet. Das Geldhaus werde beschuldigt, durch seine Geschäftsverbindungen zu Epstein von einem Sexhandelsring des 2019 verstorbenen Finanzmanagers profitiert zu haben.Zum anderen - und das sei ein kurstechnisch gutes Zeichen - habe die Aktie am gestrigen Tag 7 Cent beziehungsweise 0,7 Prozent zulegen können. Was sei daran so besonders, denn oberflächlich betrachtet, habe die Deutsche Bank mit Blick auf das gestrige DAX-Plus von rund 1,3 Prozent vielmehr relative Schwäche gezeigt? Am Donnerstag habe der DAX-Wert einen Dividenden-Abschlag von 30 Cent verzeichnet - die höchste Ausschüttung seit 2015. Der Clou: Ohne diesen Abschlag hätte die Aktie 37 Cents beziehungsweise damit rund 3,7 Prozent an Wert gewonnen und damit zu den Top-Performern gehört.Kurzum: Risikobereite Anleger können die aktuellen Kurse weiterhin zum Einstieg nutzen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link