Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (22.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der DAX-Konzern wolle im Konflikt um den Umbau ihrer Privatkundenbank und die Streichung von Postbank-Filialen bis Ende September auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten. "Im Sinne konstruktiver Gespräche wird die Deutsche Bank den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen für Tarifmitarbeitende im Bereich der Privatkundenbank in Deutschland bis zum 30. September 2024 verlängern", habe das Institut am Donnerstag auf Anfrage mitgeteilt.Verdi und der Deutsche-Bankangestellten-Verband hätten sich mit der Deutschen Bank auf Verhandlungen ab Januar über ein Zukunftspaket geeinigt. Die Gespräche sollten nach Gewerkschaftsangaben bis Ende März abgeschlossen sein.Die Deutsche Bank, zu der die Postbank gehöre, habe Ende Oktober angekündigt, bis Mitte 2026 bis zu 250 der derzeit 550 Zweigstellen der Postbank zu schließen. An Stellenstreichungen führe "kein Weg vorbei", habe Privatkunden-Chef Claudio de Sanctis gesagt. Verdi habe die Beschäftigten mehrfach zu Protestaktionen aufgerufen. Zudem hätten die Gewerkschaften eine Verlängerung des Kündigungsschutzes gefordert, der ursprünglich Ende Januar 2024 ausgelaufen wäre.Obwohl die Sanierung bei der Deutschen Bank eigentlich 2022 abgeschlossen worden sei, gebe es in der Privatkundensparte und bei der Postbank noch einiges zu tun. Gerade die deutlichen Einbrüche bei der Immobilienkreditvergabe in diesem und dem letzten Jahr würden eine Streichung von Stellen in diesen Geschäftsbereichen erforderlich machen. Sollten 2024 die Zinsen beginnen zu sinken, dürfte indes gerade der Hypothekenkreditbereich mehr Nachfrage erfahren. Eine effizientere Aufstellung, gerade im Hinblick auf die Digitalisierung sei aber auch langfristig vor dem Hintergrund der Kosten wünschenswert.Derzeit spreche nichts dagegen, dass 2024 eine Fortsetzung des seit Ende Oktober geltenden Aufwärtstrends stattfinde. Die Bewertung für 2024 werde auf ein KGV von 5 bis 6 geschätzt, während die Peers bei 7 erwartet würden. Somit besteht bei der Bewertung noch Potenzial, was sich in höhere Kurse übersetzen würde, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2023)Mit Material von dpa-AFX.