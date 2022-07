Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,831 EUR +1,03% (14.07.2022, 09:25)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,772 EUR -0,08% (14.07.2022, 09:13)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,81 USD -0,76% (13.07.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Dieses Jahr sollte das letzte der laufenden Sanierung für den DAX-Konzern sein. Der Krieg in der Ukraine mit all seinen Folgen stelle nun aber wichtige Finanzziele in Frage. Ob die Deutsche Bank diese noch erreichen könne, sei ungewiss. Nun solle es auch weitere Probleme geben, wie die "Financial Times" berichte.Neben steigenden Erträgen sei ein weiteres Herzstück des Umbaus, effizienter zu werden. Dazu müssten die Kosten deutlich sinken. Nach der Integration der Postbank erschien es nur folgerichtig, die IT-Systeme im Gesamtkonzern zu vereinfachen und so unnötige Ausgaben zu sparen, so Fabian Strebin. Aber genau dort solle es nun haken.Eine voraussichtlich monatelange Verzögerung bei der Zusammenlegung der deutschen Retail-Einheit Postbank mit anderen inländischen Geschäftsbereichen werde rund 70 Mio. Euro kosten. Das dürfte den Beginn der geplanten jährlichen Einsparungen von 300 Mio. Euro verzögern, hätten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber der "Financial Times" gesagt.Dem Bericht zufolge habe die Geschäftsleitung die seit langem geplante vollständige Migration der IT-Infrastruktur der Postbank auf die Systeme der anderen deutschen Retailsegmente auf 2023 verschieben müssen. Das Projekt habe sich als weitaus komplexer erwiesen als erwartet, so die mit der Angelegenheit vertrauten Personen.Verzögerungen beim Umbau seien in der aktuellen Situation sehr ärgerlich. Die Deutsche Bank-Aktie sehe aus charttechnischer Sicht weiterhin übel aus. Fundamental gebe es auch wenig Lichtblicke.Anleger meiden die Deutsche Bank-Aktie, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link