Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,328 EUR +0,41% (02.02.2023, 08:56)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,25 EUR +0,34% (01.02.2023, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,49 USD +0,82% (01.02.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe 2022 den höchsten Gewinn seit 15 Jahren erzielt. Damit sei der seit 2019 laufende Umbau erfolgreich abgeschlossen. Auch die zinstragenden Unternehmenssegmente würden wieder gute Zahlen liefern. Das lange kritisch beäugte Eigenkapitalrendite-Ziel sei klar übertroffen worden.Der Vorsteuergewinn habe sich zum Vorjahr um 65 Prozent auf rund 5,6 Milliarden Euro erhöht, wie Deutschlands größtes Geldhaus heute mitgeteilt habe. Unter dem Strich seien auf die Aktionäre des DAX -Konzerns etwas mehr als 5,0 Milliarden Euro Überschuss entfallen nach 1,9 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Der Konsens habe nur mit 4,64 Milliarden Euro gerechnet. Die Bank habe auch von einem positiven Steuereffekt in Milliardenhöhe profitiert und die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten übertroffen.Bei den Erträgen sei die Schätzung von 27,4 Milliarden Euro indes knapp verfehlt worden. Denn im vierten Quartal habe wie bei Konkurrenten das Beratungs- und Emissionssegment der Investmentbank gelitten. Aber auch der Handel von Anleihen, Währungen und Zinsen habe nur um 27 Prozent und damit etwas weniger als prognostiziert zugelegt."Die Transformation der Deutschen Bank in den vergangenen dreieinhalb Jahren war ein Erfolg", habe Vorstandschef Christian Sewing bilanziert, der 2019 eine grundlegende Neuaufstellung des Konzerns eingeleitet habe. Das Investmentbanking sei gestutzt, die Integration der Postbank ins Privatkundengeschäft vorangetrieben worden. "Indem wir uns auf unsere Stärken konzentriert haben, sind wir deutlich profitabler, diversifizierter und effizienter geworden", habe Sewing befunden. Die Anteilseigner sollten mit einer von 20 auf 30 Cent je Aktie erhöhten Dividende an dem Erfolg teilhaben.Bestätigt worden sei zudem der Ausblick für das Jahr 2025, was bedeute, dass die Eigenkapitalrendite mehr als zehn Prozent erreichen solle. Das durchschnittliche jährliche Ertragswachstum wolle man bei 3,5 bis 4,5 Prozent halten, die Aufwand-Ertrags-Relation solle bei 62,5 Prozent landen. Nicht gerüttelt werde weiterhin am Ziel, 8 Milliarden Euro im Zeitraum 2021 bis 2021 insgesamt an die Aktionäre auszuschütten.Das Management der Deutschen Bank habe zum Ende des mehrjährigen Umbaus einmal mehr überraschen können. Die Gewinne würden wieder sprudeln, vor allem auch aus der Unternehmens- und Privatkundensparte, welche lange als Sorgenkinder gegolten hätten. Die Dividende sei zudem planmäßig erhöht worden.Die Aktie halte sich seit mehreren Tagen über der Marke von 12,00 Euro und könnte mit den Zahlen im Rücken nun gen 13,00 Euro streben. Die Aktie ist eine laufende Empfehlung und hat noch reichlich Potenzial, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2023)Mit Material von dpa-AFX