Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,874 EUR +0,27% (17.01.2023, 09:10)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,802 EUR +0,96% (16.01.2023, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,73 USD -0,70% (13.01.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können mutige Anleger bei der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) nach wie vor zugreifen.Ende letzter Woche habe mit den Zahlen mehrerer US-Großbanken für Finanzwerte die Bilanzsaison begonnen. Goldman Sachs und Morgan Stanley würden heute nachlegen. Die straffe Geldpolitik dürfte das Geschäft für die auf das Investmentbanking ausgerichteten Institute erschwert haben. Relativ hoch seien in diesem Bereich hingegen die Erwartungen an die Deutsche Bank.Die steigenden Zinsen und die maue wirtschaftliche Entwicklung hätten den M&A-Markt für Großbanken 2022 fast zum Erliegen gebracht. Dagegen habe das Geschäft im Handel mit Wertpapierne auch im abgelaufenen Quartal gebrummt. Das würden zumindest die Zahlen von J.P. Morgan ( ISIN US46625H1005 WKN 850628 ), Bank of America und der Citigroup nahelegen.Für die Zahlen der Deutschen Bank, die am 2. Februar veröffentlicht werden sollten, mache das Mut. Der Konsens erwarte für den Konzern einen Umsatz aus dem Handel mit Anleihen, Währungen und Zinsen von 1,68 Milliarden Dollar für das vierte Quartal. Das wäre etwas mehr als beim größten europäischen Konkurrenten, der britischen Barclays ( ISIN GB0031348658 WKN 850403 ). Für Morgan Stanley werde derselbe Wert prognostiziert.Das Papier ist eine laufende Empfehlung des "Aktionär", mutige Anleger können weiterhin zugreifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 17.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: