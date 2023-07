Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,14 EUR +1,04% (20.07.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,12 EUR +0,66% (20.07.2023, 17:41)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,28 USD +0,27% (20.07.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Kirchoff Consult AG habe auch in diesem Jahr die DAX-Unternehmen auf ihre Transparenz bei Prognoseberichten getestet. Dabei seien 15 Kriterien für die Bewertung herangezogen worden. Auf Basis dieser seien die Unternehmen in die Kategorien hohe, mittlere oder niedrige Transparenz eingeordnet worden, wobei ein Unternehmen besonders negativ aufgefallen sei.Die beiden Best-Practice-Prognoseberichte seien dabei erneut von der Deutschen Telekom und in diesem Jahr zusätzlich von BASF gekommen. Neu in die höchste Kategorie hätten es die DAX-Neulinge Commerzbank, Porsche AG, Rheinmetall und Siemens Energy geschafft. Daimler Truck sei hingegen in die Kategorie "mittlere Transparenz" abgerutscht, während die Deutsche Bank in die Kategorie "niedrige Transparenz" abgestiegen sei. Da kein Prognosebericht für den Konzern vorgelegen habe, seien Airbus und QIAGEN aus der Wertung gefallen."Das Vertrauen von Investoren in ein Unternehmen wird in höchstem Maße vom Erwartungsmanagement beeinflusst. Transparente Prognosen sind eines der wichtigsten Instrumente. Es ist daher sehr erfreulich, dass viele Unternehmen sich auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten quantitative Prognosen zutrauen. Sie sind sich der Bedeutung von Prognosen für den Kapitalmarkt bewusst. Die Herausforderung wird nun sein, mögliche Abweichungen verständlich zu kommunizieren", kommentiere Jens Hecht, Managing Partner der Kirchhoff Consult AG.Das wichtigste Kriterium in der Erhebung seien Prognosen über die zukünftige Ertragslage. 37 der 38 analysierten Unternehmen hätten in den Geschäftsberichten 2022 ihre Ergebnisprognose auf Konzernebene und/oder auf Segmentebene quantifiziert. Als einziges Unternehmen habe die Deutsche Bank weder ein quantifiziertes Konzern- noch Segmentergebnis für das laufende Geschäftsjahr 2023 prognostiziert, sondern nur einen mittelfristigen Ausblick für das Geschäftsjahr 2025. Somit sei das Unternehmen das einzige in der Kategorie "niedrige Transparenz". Insgesamt bleibe die Transparenz der DAX 40-Unternehmen bei ihren Ergebnisprognosen somit auf dem guten Vorjahresniveau. Bei der mittelfristigen Ergebnisprognose über den Zeitraum von einem Jahr hinaus gebe es aber eine negative Tendenz. Nur fünf Unternehmen hätten für dieses Kriterium eine quantitative Prognose veröffentlicht.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.