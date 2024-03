Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank streiche die Bonuszahlungen im Investmentbanking zusammen. Grund sei ein Einbruch der Geschäftsabschlüsse in dem einstigen Aushängeschild der Bank. Die goldenen Zeiten scheinen dort vorbei zu sein und die Boni daher um über zehn Prozent sinken, so Michael Herrmann von "Der Aktionär". Müssten sich auch die Anleger auf weniger einstellen?Das Investmentbanking sei lange Zeit das Aushängeschild und der Gewinntreiber der Deutschen Bank gewesen. Dank der gestiegenen Zinsen seien nun aber andere Bereiche die Hauptreiber und das Investmentbanking auf dem Rückzug. Bei der Deutschen Bank seien die Erträge im Investmentbanking im vergangenen Jahr um neun Prozent zurückgegangen, angeführt von einem Einbruch um 38 Prozent im Beratungsgeschäft und einem Minus von elf Prozent bei den Handelserträgen.Auf diese Entwicklung habe die Deutsche Bank nun mit einer Kürzung der Bonuszahlungen reagiert. Wie Bloomberg berichte sei der Bonuspool ihrer Investmentbanking-Sparte zum Teil um mehr als zehn Prozent gekürzt worden. Nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen hätten die Mitarbeiter, die bei Fusionen und Übernahmen beratend tätig seien, einige der stärksten Kürzungen hinnehmen müssen. Insgesamt sei der Bonuspool der Deutschen Bank um etwa 5% gesunken.Dass die goldenen Zeiten des Investmentbanking vorbei seien, sei keine Überraschung. Umso besser, dass Konzernchef Christian Sewing das Bankhaus in den vergangenen Jahren breiter aufgestellt und andere Bereiche gestärkt habe. Charttechnisch bleibe die Deutsche Bank-Aktie im Seitwärtstrend. Erst ein Sprung über das Jahreshoch von 12,80 Euro würde wieder einen deutlichen positiven Impuls bedeuten, so Michael Herrmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link