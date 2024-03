Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.In dieser Woche sei die Deutsche Bank-Aktie endlich charttechnisch ausgebrochen und habe ein Kaufsignal gesendet. Der Grund sei alles andere als trivial, viel mehr könnte die Kursentwicklung in den nächsten Quartalen davongetragen werden, dass das Geldhaus an Glaubwürdigkeit bei den Anlegern gewinne.Anlässlich der letzten Zahlenvorlage Anfang Februar habe CEO Christian Sewing selbst davon gesprochen, dass die Deutsche Bank-Aktie aufgrund der Vergangenheit des Geldhauses eine "Show me"-Story bleibe. Sewing habe darauf angespielt, dass das Management jahrelang ausgegebene Sanierungsziele nicht erreicht habe, bis der letzte Umbau gegriffen habe.Um das Vertrauen wieder zu gewinnen, müsse das Finanzinstitut Quartal für Quartal die versprochenen Ergebnisse liefern. Damit habe der CEO nun begonnen, denn vorgestern habe er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt, die Deutsche Bank habe im ersten Quartal das Ziel von fünf Mrd. Euro bei den bereinigten Kosten eingehalten. Im Durchschnitt hätten befragte Analysten mit 5,3 Mrd. Euro gerechnet.Im Gesamtjahr wolle Sewing die Kosten auf bereinigter Basis auf rund 20 Mrd. Euro drücken. Die Analystengemeinde erwarte im Mittel 20,9 Mrd. Euro. Da der Vorstand gerade bei den Kosten seit Jahren nicht habe liefern können und Ziele immer wieder aufgeweicht worden seien, sei das nun ein starker Jahresauftakt.Die Deutsche Bank-Aktie müsse den Kursanstieg von dieser Woche erst einmal verarbeiten. Gestern habe der Titel fast unverändert geschlossen. Nach dem Kaufsignal mit dem Ausbruch über das Jahreshoch rate DER AKTIONÄR spekulativ-orientierten Anlegern nun wieder zum Einstieg. Die Bewertung ist mit einem KGV von 6 vergleichsweise günstig und die Ausschüttungen sollen in den kommenden Jahren kräftig steigen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link